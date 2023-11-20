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شؤون فلسطينية

القدرة: استشهاد 12 جريحاً ومرافقاً واصابة العشرات جراء استهداف الاحتلال للمستشفى الإندونيسي

القدرة: استشهاد 12 جريحاً ومرافقاً واصابة العشرات جراء استهداف الاحتلال للمستشفى الإندونيسي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، اليوم الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإخراج المستشفى الإندونيسي تماماً عن الخدمة، مشيراً إلى استشهاد 12 جريحاً ومرافقاً واصابة العشرات جراء استهداف الاحتلال للمستشفى.

وأكد القدرة في تصريح صحفي، بأن الطواقم الطبية في المستشفى الإندونيسي تصر على البقاء لعلاج الجرحى، مشيراً إلى أن "الوضع كارثي في المستشفى والاحتلال يكثف هجماته عليه".

وشدد على أن الاحتلال يحاصر المستشفى ونخشى أن يكرر ما فعله بمجمع الشفاء، وهناك نحو 700 شخص بين طواقم طبية وجرحى داخل المستشفى الإندونيسي.

وأشار إلى أن "نحو 700 شخص من الطواقم الطبية والجرحى بالمستشفى الإندونيسي ما عدا النازحين".

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