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شؤون فلسطينية

الصحة بغزة ترد على جيش الاحتلال بعدما نشر صوراً وفيديوهات لإسرائيليين في مستشفى الشفاء

الصحة بغزة ترد على جيش الاحتلال بعدما نشر صوراً وفيديوهات لإسرائيليين في مستشفى الشفاء
صور عرضها جيش الاحتلال يقول إن مسلحين اصطحبوا إسرائيليين في مجمع الشفاء في السابع من أكتوبر
رام الله - دنيا الوطن
ردت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، ترد على فيديوهات وصور نشرها جيش الاحتلال لإسرائيليين في مستشفى الشفاء.

وقالت الوزارة على لسان المتحدث باسمها، أشرف القدرة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن ما تم عرضه من صور وفيديوهات لا يمكن التحقق من صحتها.

وأشارت إلى أنه "بالنظر إلى ما أورده الاحتلال الإسرائيلي فإن ذلك يؤكد أن مستشفيات وزارة الصحة تقدم خدماتها الطبية لكل من يستحقها بغض النظر عن جنسه وعرقه.

وأكد القدرة أنه "على اعتبار صحة ما جاء بالفيديو فهذا يعني ان المستشفى قدمت الخدمة المطلوبة عبر البوابة الأفضل وهي العناية المركزة".

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة: "نتيجة الحصار الظالم ومنع دخول الأدوية والمستهلكات الطبية والأجهزة الطبية والتشخيصية وقطع الغيار وقطع التيار الكهربائي ومنع دخول الوقود والذي طالما حذرنا منه فان الاحتلال الإسرائيلي وإن صحت روايته حول حالة الوفاة التي أشار إليها فإنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن تردي وانهيار الخدمات الصحية والذي يذهب ضحيتها مئات الجرحى والمرضى والذي كان من الممكن علاجهم وانقاذ حياتهم".

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