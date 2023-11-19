استشهاد رئيس مجلس إدارة بيت الصحافة - فلسطين بلال جادالله

رام الله - دنيا الوطناستشهد اليوم الأحد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة بيت الصحافة - فلسطين ومديرها العام بلال جادالله، إثر قصف إسرائيلي في مدينة غزة.ونعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الزميل الصحفي بلال جاد الله مدير مؤسسة بيت الصحافة في غزة، الذي اغتالته آلة الحرب الإسرائيلية بقصف مباشر على سيارته في غزة.وأكدت في بيان لها، بأن هذه الجريمة وما سبقها تؤكد أن الاحتلال قد وضع الصحفيين ضمن بنك اهدافه لإسكات صوت الحقيقة الذي بات يصدح في كل أرجاء الأرض.وينعى المكتب الإعلامي الحكومي الأستاذ الصحفي الكبير ووكيل وزارة الثقافة السابق مصطفى الصواف الذي اغتالته طائرات الاحتلال بعد استهداف منزله في مدينة غزة بشكل مباشر مما أدى إلى استشهاده وبعض أفراد من عائلته.كما نعى المكتب الإعلامي الحكومي بغزة جاد الله، مؤكداً أن مسلسل الجرائم الممنهج ضد الصحفيين خلال الحرب على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن الصحفيين هم هدفا رئيسيا ضمن أهدافه المتعددة ضد أبناء شعبنا، حيث بلغ عددهم 60 زميلاً صحفياً شهيداً كان آخرهم الزميلين ساري منصور وحسونة إسليم.ويأتي ذلك بهدف إسكات صوت الحقيقة الذي بات يفضح الاحتلال ومجازره المستمرة في قطاع غزة.