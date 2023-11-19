الصحة بغزة: 191 مريضاً داخل مجمع الشفاء الطبي سيتم ترتيب إخراجهم لاحقاً

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة اليوم الأحد، إن الاحتلال طلب منا أمس إخلاء مجمع الشفاء حيث كان يوجد 5000 نازح و650 جريحا ومريضا، وأخرج من يستطيع الحركة وأجلت الأمم المتحدة من لا يستطيعون الحركة وعددهم 191.ولفت في تصريح لقناة (الجزيرة)، إلى أن من بقي داخل مجمع الشفاء 259 جريحاً، حيث لا يستطيعون الحركة وسيتم ترتيب إخراجهم لاحقا.وأشار إلى إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المزيد من المجازر في مناطق من قطاع غزة من أجل تحقيق حلم الاحتلال في التهجير القسري لسكان القطاع.وأضاف بأن الاحتلال حاصر مجمع الشفاء الطبي تسعة أيام واعتلى القناصة أسطحه، واقتحم مجمع الشفاء وحوله إلى ثكنة عسكرية ودمر أجهزته الطبية، وقام بتخريب المجمع الطبي دون تقديم أدلة تدعم الحملة المسعورة التي شنها عليه.وشدد على أن الوضع الصحي يتطلب مزيداً من المستشفيات الميدانية، مشيراً إلى أن العدد الكبير من النازحين في المستشفيات يعيق عملها.وتابع: "نحتاج إلى تدخل سريع من الأمم المتحدة لتقديم الرعاية الصحية للنازحين".