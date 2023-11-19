مباشر | تغطية صحفية: آخر تطورات الحرب على قطاع غزة #عاجل #دنيا_الوطن

شؤون فلسطينية

العاهل الأردني يحذر من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع

العاهل الأردني يحذر من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع
العاهل الأردني ورئيسة المفوضية الأوروبية
رام الله - دنيا الوطن
أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، ضرورة التحرك فورا لوقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك دون انقطاع.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأحد، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في إطار الجهود المكثفة المبذولة لوقف الحرب على غزة، وفق ما نقل موقع (المملكة).

وحذر العاهل الأردني من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع، داعيا المجتمع الدولي إلى وقف هذه الكارثة الإنسانية احتراما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشدد على أن استمرار إسرائيل في حربها البشعة على غزة وانتهاكاتها اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس، سيدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة بأسرها.

وجدد العاهل الأردني التأكيد على ضرورة العمل بشكل جاد نحو أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، لافتا إلى دور الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.

من جانبها، عبرت رئيسة المفوضية الأوروبية عن تقديرها لدور الأردن في مجال الدعم الإنساني للمدنيين في غزة، ودور المستشفى الميداني العسكري بهذا الخصوص.

وأشادت بجهود الملك عبد الله السياسية من أجل حل القضية الفلسطينية، مشددة على ضرورة تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية رفضها لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين، كما أكدت أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس، وتم التأكيد خلال اللقاء على إدانة العنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية.

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