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شؤون فلسطينية

نتنياهو يتحدث عن مصير قطاع غزة بعد الحرب وسبب إدخال الوقود

نتنياهو يتحدث عن مصير قطاع غزة بعد الحرب وسبب إدخال الوقود
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن غزة من بعد الحرب لن تبقى تحت أي سلطة تدعم ما وصفه "الإرهاب"، وفق تعبيره.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الجيش، يوآف غالانت، وعضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس: بأنه تم حشد دعم دولي لمواصلة المعركة حتى "تحقيق النصر الكامل"، على حد زعمه.

وتابع: قررنا إدخال شاحنات وقود بشكل محدود استجابة لطلبات أمريكية ودولية تفادياً لحدوث كارثة إنسانية في القطاع.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأن إعادة الأسرى من قطاع غزة هي "نصب أعينا دوما ومن مهام الحرب". 

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