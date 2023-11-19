بايدن:ينبغي توحيد غزة والضفة بحكم سلطة فلسطينية "متجددة" ولا يجب التهجير القسري لسكان القطاع

تحدث الرئيس الأميركي، جو بايدن، مساء السبت، بشأن مستقبل الحكم في قطاع غزة بعد الحرب التي تشنها إسرائيل.







وتابع الرئيس الأميركي قائلا: "ينبغي توحيد غزة والضفة الغربية تحت بنية حاكمة واحدة هي سلطة فلسطينية متجددة"، مشدداً على ضرورة أن ينشأ المجتمع الدولي "آلية إعادة بناء لتلبية احتياجات قطاع غزة على نحو مستدام".



وأوضح أن إسرائيل يجب أن تبقي على "مسؤوليتها العسكرية الشاملة" عن غزة "في المستقبل المنظور"، واختتم قائلا: "يجب ألا يكون هناك تهجير قسري للمدنيين من قطاع غزة".



رام الله - دنيا الوطنوقال في مقال رأي نشرته صحيفة (واشنطن بوست)، إن السلطة الفلسطينية يجب أن تحكم في نهاية المطاف قطاع غزة والضفة الغربية.