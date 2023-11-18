فيديو.. عشرات الشهداء ومئات الإصابات في مجزرة إسرائيلية بمدرسة الفاخورة شمال القطاع

















رام الله - دنيا الوطناستشهد عشرات المواطنين وأصيب المئات، بعد ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مجزرة جديدة بحق النازحين في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، في مخيم جباليا شمال غزة، ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم، غالبيتهم من الأطفال والنساء.ووفق مصادر طبية، فقد وصل عشرات الشهداء إلى المستشفى الاندونيسي، في المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في المدرسة، التي تؤوي آلاف النازحين شمال قطاع غزة.يذكر أن مدرسة الفاخورة تعرضت في الرابع من الشهر الجاري إلى قصف مباشر من قبل طائرات الاحتلال، استشهد خلالها 12 مواطنا على الأقل، وأصيب 54 بجروح.