مبعوث أميركي: يجب ألا يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين من القطاع

رام الله - دنيا الوطنقال المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، بريت ماكغورك، اليوم السبت، إنه يتعين عودة الضفة الغربية وغزة تحت إدارة حكومة موحدة وفي نهاية المطاف تحت سلطة فلسطينية متجددة.وأضاف خلال مشاركته في حوار المنامة الأمني في البحرين، أن إطلاق سراح عدد كبير من المحتجزين سيؤدي إلى وقف مؤثر للقتال في غزة.وأكد أنه يجب ألا يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين من غزة ويتعين ألا يتم إعادة احتلال القطاع أو تقليص مساحة أراضيه.وقال إن مخرج هذه الأزمة هو تحقيق الأمان الكامل لإسرائيل وإقامة دولة فلسطينية، وفق ما نقل موقع (المملكة).