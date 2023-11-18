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شؤون فلسطينية

الصحة العالمية تحذر من "الخطر الشديد" لانتشار الأمراض بين سكان قطاع غزة

الصحة العالمية تحذر من "الخطر الشديد" لانتشار الأمراض بين سكان قطاع غزة
تحذيرات من انتشار الأمراض في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، من "الخطر الشديد" لانتشار الأمراض بين سكان قطاع غزة "المنهكين والضعفاء".

وأضاف تدوينة على حسابه عبر منصة (إكس)، لقد "التقيت للتو مع مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني لمناقشة الوضع الصحي والإنساني الخطير في غزة".

وأكد غيبرييسوس أن "فرقنا ستواصل العمل معا بشكل وثيق لخدمة سكان غزة بأفضل ما في وسعنا"، وتابع إن "الصحة العالمية والأونروا تواصلان الدعوة إلى حماية الصحة والمدنيين، وقبل كل شيء إلى وقف إطلاق النار"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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