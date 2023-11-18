الصفدي: الحرب الإسرائيلية في غزة ليست دفاعاً عن النفس ولن نسمح أبداً بتهجير الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم السبت، إن الحرب الإسرائيلية في غزة ليست دفاعاً عن النفس وإنما عدوان سافر، مؤكداً أن منع دخول الغذاء والدواء والوقود جريمة حرب.وأضاف خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ19 لحوار المنامة، أنه لا شيء يمكنه تبرير الحرب في غزة وهي لا تحقق الأمن لإسرائيل، وتابع :"لا أفهم كيف يمكن لإسرائيل أن تحقق هدفها بتدمير حماس".وشدّد وزير الخارجية الأردني، على أن الأردن "لن تسمح أبدًا بتهجير الفلسطينيين وسنفعل كل ما يلزم للحيلولة دون ذلك".وبدأ الصفدي بزيارة عمل إلى البحرين، للمشاركة في أعمال الدورة الـ19 لحوار المنامة، الذي تستضيفه، وينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.وسيلتقي وزير الخارجية الأردني مع عدد من نظرائه والمسؤولين الدوليين المشاركين في أعمال الدورة الـ19 لحوار المنامة.