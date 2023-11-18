ستة شهداء في عدوان إسرائيلي جديد بالضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطناستشهد ستة مواطنين خمسة منهم بمخيم بلاطة، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في عدوان إسرائيلي جديد استهدف مناطق متفرفة من الضفة الغربية.في مخيم بلاطة، استشهد خمسة مواطنين، وأصيب آخران، الليلة، خلال قصف طائرة إسرائيلية مسيرة، مقر حركة "فتح" بمخيم بلاطة شرق نابلس.ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن طائرة مسيرة استهدفت مقر حركة فتح في مخيم بلاطة بصاروخ، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين، وإلحاق أضرار كبيرة في المكان.وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع سبع إصابات خطيرة جدا، جراء قصف مبنى في مخيم بلاطة، وتم نقلهم إلى مستشفى رفيديا الحكومي حيث أعلن الأطباء عن استشهاد خمسة مواطنين.وفي طوباس، استشهد شاب وأصيب اثنان آخران، فجر اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس.وأفادت مصادر في جمعية الهلال الأحمر، بأن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، وأعلن الأطباء عن استشهاده فور وصوله المستشفى، وهو الشاب عمر الشحروري (18 عاما).وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بأعداد كبيرة برفقة جرافة عسكرية، من الجهة الشرقية، وسط إطلاق نار كثيف، وتحليق لطائرات الاستطلاع المسيرة في أجواء المدينة، ونشرت القناصة على أسطح بعض البنايات.