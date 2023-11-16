ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال في بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناستشهد، اليوم الخميس، ثلاثة شبان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند حاجز النفق، غرب مدينة بيت جالا، في محافظة بيت لحم.وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز اطلقوا النار باتجاه ثلاثة شبان، بدعوى تنفيذهم عملية إطلاق نار على الحاجز المذكور، اسفرت عن إصابة عدد من الجنود، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وفي اعقاب ذلك، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حصاراً مشددا على محافظة بيت لحم وعزلتها بالكامل عن محيطها الخارجي، وكثفت من انتشارها العسكري عند مداخلها الرئيسية.وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أغلقت منطقة النفق والطريق الالتفافي رقم 60 بشكل كامل، فيما انتشر عشرات الجنود عند المدخل الشرقي لبلدة الخضر والطريق الواصل إلى مدينة بيت جالا.