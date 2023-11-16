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شؤون فلسطينية

نفاد الماء والغذاء.. الدبابات الإسرائيلية تواصل محاصرة مستشفى الشفاء والجنود يتجولون داخل الأقسام

نفاد الماء والغذاء.. الدبابات الإسرائيلية تواصل محاصرة مستشفى الشفاء والجنود يتجولون داخل الأقسام
جنود الاحتلال في مشفى الشفاء
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير مستشفى الشفاء بغزة محمد أبو سلمية، اليوم الخميس، إن الجنود الإسرائيليين لا يزالون داخل المستشفى، وأخذوا الجثث وفجروا خط المياه.

وأكد في تصريحات لقناة (الجزيرة)، بأن الماء نفد تماماً من المستشفى، والدبابات الإسرائيلية لا تزال تحاصره، ولا يوجد أي مقومات للحياة داخل مجمع الشفاء.

 وتابع مدير مجمع الشفاء، بأن إدارة المستشفى لا تستطيع إخراج الجثث من خارج الأقسام، لافتاً إلى أن "لدينا أكثر من 650 مريضاً و500 من الأطقم الطبية وأكثر من 5000 نازح.

 وقال أبو سلمية: إن المستشفى محاصر تماما والغذاء والماء نفدا والاحتلال ضرب الخط الرئيسي للمياه، مؤكداً بأن الأوضاع مأساوية والموجودون بالمستشفى يصرخون من العطش.

وأوضح بـ "أننا لا نستطيع إخراج حتى القمامة من خارج المستشفى، خاصة وأن عمليات القنص مستمرة ولا يستطيع أحد التنقل من مبنى لآخر وفقدنا التواصل مع زملائنا".

وأكد مدير مستشفى الشفاء، بأن هناك مجندين إسرائيليين يتجولون داخل الأقسام خصوصا في قسم الطوارئ وقاموا بسحب الجثث، مشيراً إلى أنه تم دفن حوالي 80 جثة وباقي الجثث التي كانت في الطرقات أو الثلاجات سحبها الاحتلال.

وقال أبو سلمية: إن هناك جثثاً لا تزال داخل الأقسام ونريد إخراجها تجنبا لوقوع كارثة صحية داخل المستشفى، فيما هناك أربعة من مرضى غسيل الكلى في النزع الأخير الآن بسبب عدم توفر الخدمات.

ولفت إلى أن الأكسجين نفد تماما من المستشفى والأوضاع صعبة جدا وكارثية.

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