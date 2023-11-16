إعلام إسرائيلي: موافقة على مقترح أميركي بشأن نقل السيطرة على القطاع لقوات دولية

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن تل أبيب أبدت موافقتها على مقترح أميركي، بشأن نقل السيطرة على قطاع غزة بعد الحرب إلى قوات دولية.ونقلت إذاعة (كان ريشت بيت) التابعة لهيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولَيْن إسرائيليَّين لم تسمّهما، قولهما لها، إن الأطراف المشاركة في اللقاء الذي جمع مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك مع المسؤولين الإسرائيليين، اقترحت أن تنتقل السيطرة على غزة بعد الحرب إلى قوات دولية، وفق ما نقل موقع (العربي الجديد).وبحسب مصادر الإذاعة، فإن المسؤولين الذين التقى بهم، أبدوا موافقتهم على هذه الفكرة، مؤكدين أن السلطة الفلسطينية في وضعها الحالي لا تستطيع السيطرة على القطاع، وفق زعمهم.