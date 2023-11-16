الجزيرة: انقطاع الاتصالات مع جميع المسؤولين والأطباء والموجودين في مجمع الشفاء

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (الجزيرة) اليوم الخميس، بانقطاع الاتصالات منذ الصباح مع جميع المسؤولين والأطباء والموجودين في مجمع الشفاء الطبي.وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم فجر أمس الأربعاء، مستشفى الشفاء بغزة، بعد حصار دام عدة أيام.وادعى الجيش أنه كشف عن مقر قيادة عملياتي ووسائل قتالية ومعدات تكنولوجية في مبنى التصوير بالرنين المغناطيسي التابع لمستشفى الشفاء.ورد على جيش الاحتلال، عضو قيادة حركة حماس في قطاع غزة، باسم نعيم، وقال إن الحركة كانت تتوقع المسرحية الهزلية التي جرت في مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، مشيراً إلى أن "الادعاءات الصهيونية بشأن مستشفى الشفاء مسرحية هزلية".وأضاف في تصريحات لقناة (الجزيرة): "يمكننا استقبال أي لجنة دولية محايدة للإطلاع على الأوضاع في المستشفيات".وتابع: "المستشفيات يقيم فيها 70 ألف من الذين نزحوا من بيوتهم نتيجة العدوان الصهيوني الإرهابي المتواصل على غزة؛ فليس من المعقول إدارة عمل عسكري مقاوم منها".