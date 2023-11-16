الإمارات تعتزم إقامة ثلاث محطات تحلية مياه في رفح





ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن ذلك يأتي ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني، التي أمر بها رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



وتصل القدرة الإنتاجية لكل محطة، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام) إلى 200 ألف غالون يوميا بإجمالي 600 ألف جالون، يستفيد منها 300 ألف شخص يوميا.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإمارات اليوم الخميس، أنها تعتزم إقامة ثلاث محطات لتحلية مياه البحر في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.