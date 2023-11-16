مباشر | تغطية صحفية: آخر تطورات الحرب على قطاع غزة #عاجل #دنيا_الوطن

عربي

أول تعليق رسمي من عمّان على قصف الاحتلال محيط المستشفى الأردني بغزة

أول تعليق رسمي من عمّان على قصف الاحتلال محيط المستشفى الأردني بغزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة الأردنية، مهند المبيضين، اليوم الخميس، إن قصف إسرائيل لمحيط المستشفى الميداني الأردني في غزة، يترجم غضب إسرائيل من صلابة الموقف الأردني تجاه وقف الحرب على غزة، ومنع تهجير الغزيين، والسماح بإدامة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على إذاعة الأمن العام، "إصابة سبعة من كوادر المستشفى الميداني أمر طبيعي لأن جيشنا كان يقدم تضحياته على أرض فلسطين، وما حصل مع أبنائنا هو رد على المشككين والطابور الخامس الذي كان يشكك في هذا المستشفى وينال من سمعته وسمعة قواتنا المسلحة الباسلة"، وفق ما نقل موقع (المملكة).

وتابع: "هذه الدماء الأردنية سالت على أرض غزة، ونحن اليوم في شرف الكبرياء، وفي خندق الأمة والدفاع عن فلسطين، ووقف الحرب على غزة وحماية أهلها".

وأشار المبيضين إلى أن إسرائيل منزعجة من الجهد الدبلوماسي الأردني الذي أنتج حالة دولية، أسهمت في اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الأردني الذي يطالب بوقف العدوان على غزة، وإيصال المساعدات لسكان القطاع، مبينا أن هذا القرار حصل على تأييد من 120 دولة.

وأعاد المبيضين التأكيد على أن المستشفى الميداني باق، وسيبقى يمارس عمله وفق توجيهات الملك عبد الله الثاني الذي أصر منذ بداية الحرب على غزة على ضرورة بقائه لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لأهالي القطاع.

ولفت إلى أن الملك عبد الله الثاني أكد خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي أقيمت في الرياض الأسبوع الماضي، أهمية بناء تحالف دولي لإدامة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

وقال المبيضين "ما يجري في غزة أكبر من جريمة حرب، وهي إبادة جماعية وشرعنة للقوة والغطرسة الإسرائيلية، وبالتالي دمار كامل على جميع المنشآت والمرافق الحيوية، والمنازل والبيوت والمساجد والكنائس، والذي يقصف كنيسة ومسجدا ليس من البعيد عنه أن يقصف مستشفى أي كان صفته أو شكله".

وبين أن الأردن مستمر بقيادة الملك عبد الله الثاني في دعم الأشقاء في غزة والضفة الغربية، مشيراً إلى أن المملكة أرسلت اليوم الطائرة الإغاثية السادسة إلى مطار العريش بمصر، والتي تحتوي على 45 طنا من المواد الطبية لدعم القطاع الصحي في غزة، إذ سيتم تسليمها للمستشفيات هناك من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إضافة إلى أن القمح الأردني لا يزال يذهب للأهل في الضفة الغربية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتخصيص 45 ألف طن من القمح والحبوب للأشقاء في الضفة.

وأكد المبيضين أن المشهد الأردني لم ينقطع خيره إلى الأهل في فلسطين، ويتكامل مع الموقف الشعبي من القطاع الخاص والأفراد والمؤسسات، لافتاً إلى أن طلبة الجامعات من قطاع غزة الذين يدرسون في الجامعات الأردنية يلقون دعمًا من زملائهم الأردنيين الذين يقفون دائما في صف أمتهم وقضاياها العربية وخصوصا القضية الفلسطينية.

واختتم المبيضين مداخلته بالثناء على جهود كوادر الأمن العام الذين يسهمون في الحفاظ على سلامة المتظاهرين في الوقفات السلمية المعبرة عن موقف الأردنيين الرافض للحرب على غزة، مشيدا بالقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي التي تذود عن حدودنا وتحافظ على أمن الوطن والمواطن.

أخبار ذات صلة

أول تعليق رسمي من عمّان على قصف الاحتلال محيط المستشفى الأردني بغزة

أول تعليق رسمي من عمّان على قصف الاحتلال محيط المستشفى الأردني بغزة

قبل لقاء بلينكن.. اجتماع عربي أميركي في عمان لبحث تطورات العدوان على القطاع

قبل لقاء بلينكن.. اجتماع عربي أميركي في عمان لبحث تطورات العدوان على القطاع

السيسي يدعو لموقف دولي &quot;حاسم&quot; لإنفاذ وقف إطلاق نار وهدنة إنسانية فورية بالقطاع

السيسي يدعو لموقف دولي "حاسم" لإنفاذ وقف إطلاق نار وهدنة إنسانية فورية بالقطاع

الأردن يستدعي سفيره في إسرائيل ويبلغها بعدم إعادة سفيرها إلى عمّان

الأردن يستدعي سفيره في إسرائيل ويبلغها بعدم إعادة سفيرها إلى عمّان

الجيش المصري يكشف تفاصيل حادثة الانفجار في مدينة طابا فجراً

الجيش المصري يكشف تفاصيل حادثة الانفجار في مدينة طابا فجراً

إصابة 5 أشخاص بسقوط صاروخ في طابا المصرية

إصابة 5 أشخاص بسقوط صاروخ في طابا المصرية

جيش الاحتلال يعلن اعتراضه صاروخ &quot;أرض جو&quot; أُطلق من لبنان

جيش الاحتلال يعلن اعتراضه صاروخ "أرض جو" أُطلق من لبنان

الخارجية القطرية: نعمل من أجل إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق نار إنساني بالقطاع

الخارجية القطرية: نعمل من أجل إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق نار إنساني بالقطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس:زَعْم الاحتلال وجود أسلحة بمشفى الشفاء كذبٌ مفضوح ومسرحيةٌ لم تعد تنطلي على أحد

حماس:زَعْم الاحتلال وجود أسلحة بمشفى الشفاء كذبٌ مفضوح ومسرحيةٌ لم تعد تنطلي على أحد

بايدن: قمنا بمساعدة 22 طفلًا يخضعون لعلاج السرطان بغزة على السفر لمتابعة تلقّي علاجهم

بايدن: قمنا بمساعدة 22 طفلًا يخضعون لعلاج السرطان بغزة على السفر لمتابعة تلقّي علاجهم

الرئيس عباس: رفضنا بكل قوة وسنظل نرفض دائماً كل مخططات التهجير والترحيل

الرئيس عباس: رفضنا بكل قوة وسنظل نرفض دائماً كل مخططات التهجير والترحيل

شركة الاتصالات: توقف كافة خدمات الاتصالات في قطاع غزة خلال الساعات القليلة القادمة

شركة الاتصالات: توقف كافة خدمات الاتصالات في قطاع غزة خلال الساعات القليلة القادمة

بعد اقتحامه فجراً.. دبابات الاحتلال داخل مجمع الشفاء الطبي واعتقال عدد من النازحين

بعد اقتحامه فجراً.. دبابات الاحتلال داخل مجمع الشفاء الطبي واعتقال عدد من النازحين

الخارجية الأردنية: نُدين اقتحام إسرائيل لمستشفى الشفاء الطبي في &quot;غزة المحتلة&quot;

الخارجية الأردنية: نُدين اقتحام إسرائيل لمستشفى الشفاء الطبي في "غزة المحتلة"

جيش الاحتلال يقتحم مستشفى الشفاء

جيش الاحتلال يقتحم مستشفى الشفاء

النخالة: سنحتفظ بما لدينا من أسرى لظروف أفضل

النخالة: سنحتفظ بما لدينا من أسرى لظروف أفضل

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

قبل لقاء بلينكن.. اجتماع عربي أميركي في عمان لبحث تطورات العدوان على القطاع

قبل لقاء بلينكن.. اجتماع عربي أميركي في عمان لبحث تطورات العدوان على القطاع

السيسي يدعو لموقف دولي &quot;حاسم&quot; لإنفاذ وقف إطلاق نار وهدنة إنسانية فورية بالقطاع

السيسي يدعو لموقف دولي "حاسم" لإنفاذ وقف إطلاق نار وهدنة إنسانية فورية بالقطاع

الأردن يستدعي سفيره في إسرائيل ويبلغها بعدم إعادة سفيرها إلى عمّان

الأردن يستدعي سفيره في إسرائيل ويبلغها بعدم إعادة سفيرها إلى عمّان

الجيش المصري يكشف تفاصيل حادثة الانفجار في مدينة طابا فجراً

الجيش المصري يكشف تفاصيل حادثة الانفجار في مدينة طابا فجراً