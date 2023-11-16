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شؤون فلسطينية

بايدن: حماس ارتكبت جريمة حرب تحت مستشفى الشفاء وإعادة احتلال غزة "خطأ"

بايدن: حماس ارتكبت جريمة حرب تحت مستشفى الشفاء وإعادة احتلال غزة "خطأ"
الرئيس الأميركي جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن حركة حماس ارتكبت جريمة حرب بما وصفه "إخفاء مقرها العسكري تحت المستشفى وإسرائيل لم تدخلها بعدد كبير من القوات".

وأضاف في تصريح للصحفيين، بأن "الحرب ستتوقف حين تفقد حماس القدرة على القتل وارتكاب أعمال فظيعة بحق الإسرائيليين"، وفق تعبيره

وقال بايدن، إن إعادة احتلال قطاع غزة، من قبل إسرائيل "خطأ"، مشيراً إلى أنه أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وتابع بايدن للصحفيين، أنه يبذل كل ما في وسعه لتحرير المحتجزين لدى حماس في غزة، لكن هذا لا يعني إرسال الجيش الأميركي، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وأبدى الرئيس الأميركي "تفاؤلاً معتدلاً" بإمكان توصّل إسرائيل وحماس لاتفاق حول إطلاق سراح قسم من الرهائن في غزة، مؤكّداً أنّه طلب من إسرائيل أن تكون "حذرة للغاية" في عمليتها العسكرية في مستشفى الشفاء في القطاع، وفق تعبيره.

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