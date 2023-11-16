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شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل عشرات المواطنين في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل عشرات المواطنين في الضفة الغربية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الخميس، 69 مواطناً من مختلف محافظات الضفة الغربية.

فمن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 18 مواطنا، وهم: محمد الصوص، وياسر الصوص، وطارق الصوص، وأحمد أبو شخيدم، وبسام عيسى، وموسى لدادوة من قرية أبو شخيدم، شمال غرب رام الله، ومنير العبد، وبليغ البرغوثي، ووطن البرغوثي، وأشرف البرغوثي من بلدة كوبر شمال غرب رام الله، وعواد بياتنة من قرية أبو قش شمال رام الله، ومعتز أبو شمالة من عمال قطاع غزة بعد مداهمة منزله في بلدة بيرزيت، كما اعتقلت 7 مواطنين من قرية المغير، وهم: ربحي أبو عليا، ومحمد أبو عليا، ونزار النعسان، ومشهور النعسان، وحمزة أبو عليا، وحمد أبو عليا، وفضل أبو عليا.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 26 مواطنا، وهم: رامي محمود الرجوب، وسليم الرجوب، وأنس مفيد أبو زعنونة، وجهاد عبد العزيز الشحاتيت، وعدي إبراهيم الشراونة، وحسام أبو راس، ومفيد أنس حمدان، وأحمد سلامة أبو راس، وعبد الرحمن حمدان ونجليه قصي ومنيف، وإبراهيم عمايرة، وفراس وحسين اطبيش، وأمين الصوص، من دورا، واحمد نائل عصافرة، واحمد عيسى الزهور، ومهند هاشم الزهور، وزاهر محمود الزهور، وعارف خليل عصافرة، وعبد الرحمن محمد الزهور، ويونس اسماعيل الزهور، من بيت كاحل، وشادي عبد الله اغنيمات، ومحمود موسى مسالمة، من بلدتي صوريف وبيت عوا، وصدام النجار، ومحمد يونس مخامرة، من مسافر يطا.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد نضال مرعي من قرية كفر دان غرب جنين، واعتقلت كلا من: محمد وليد جوابرة، ومحمد ياسر الشيخ إبراهيم، والأشقاء هشام وهمام وحسام وعصام نبيل ذياب من بلدة كفر راعي.

ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال إبراهيم حسام صوان، وأنس بري، وبكر بري، وزيد بري، ونائل بري من بلدة اماتين، كما اعتقلت إسلام أمين الطويل وأدهم عز الدين الطويل من قرية فرعتا شرق المدينة.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال إياد فؤاد حمامرة (20 عاما)، ومجد كمال زعول، ومصطفى مجاهد حمامرة، وزيد محمد سباتين من قرية حوسان، غرب بيت لحم.

ومن نابلس، اعتقلت محمد خلدون صبيح عودة من قرية قصرة جنوب نابلس، وهاني غالب ظاهر من ياصيد شمالا، والشابين: كرم غسان عويس، ونظمي عويس من قرية اللبن الشرقية جنوبا.

ومن أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين شمس أبو حصين، وآدم حازم، في شارع عين السلطان بالمدينة.

ومن طوباس، اعتقلت المواطن سمير رجا أحمد الخطيب من مخيم الفارعة جنوبا.

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