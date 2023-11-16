حماس ترد على ادعاءات الاحتلال بشأن مستشفى الشفاء

رام الله - دنيا الوطنقال عضو قيادة حركة حماس في قطاع غزة، باسم نعيم، إن الحركة كانت تتوقع المسرحية الهزلية التي جرت في مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، مشيراً إلى أن "الادعاءات الصهيونية بشأن مستشفى الشفاء مسرحية هزلية".وأضاف في تصريحات لقناة (الجزيرة): "يمكننا استقبال أي لجنة دولية محايدة للإطلاع على الأوضاع في المستشفيات".وتابع: "المستشفيات يقيم فيها 70 ألف من الذين نزحوا من بيوتهم نتيجة العدوان الصهيوني الإرهابي المتواصل على غزة؛ فليس من المعقول إدارة عمل عسكري مقاوم منها".وأردف عضو قيادة حماس في قطاع غزة: "نحن قلنا منذ البداية أننا لا نستبعد قيام جيش الاحتلال الصهيوني الإرهابي بإحضار الأسلحة ووضعها في مجمع الشفاء"، و"الأدلة التي عرضها جيش الاحتلال الإرهابي سخيفة ولا قيمة لها".وأكد نعيم بأن "العدو الصهيوني الإرهابي فشل مجددا في إثبات ما يدعيه منذ أسابيع وهدف العدو الصهيوني هو الضغط على المستشفيات والكوادر الطبية وتهجير السكان".