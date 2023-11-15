أونروا: جميع عمليات الوكالة في غزة على حافة الانهيار





وكتب لازاريني عبر منصة (إكس): "بنهاية اليوم لن يتمكن نحو 70% من سكان غزة من الحصول على المياه النظيفة"، مشيراً إلى أن الحصول على الوقود للشاحنات فقط، لن ينقذ حياة الناس بعد الآن، وإن الانتظار أكثر من ذلك سيؤدي إلى خسارة في الأرواح، وفق ما نقل موقع (المملكة).



في السياق، قال مدير شؤون وكالة (أونروا) في غزة، توماس وايت، إن الوكالة تلقت قرابة 23 ألف لتر من الوقود، أي 9% فقط من احتياجها اليومي لمواصلة الأنشطة المنقذة للحياة في القطاع.



وذكر وايت أن سلطات الاحتلال قيّدت استخدام الوقود؛ ليقتصر فقط على نقل المساعدات من رفح، بحيث لا يستخدم للمستشفيات أو لتوفير المياه.



وأضاف المسؤول الأممي، أن نفاد الوقود أدى إلى توقف جميع مضخات الصرف الصحي الثلاث في رفح، ومحطة تحلية المياه في خان يونس التي توفر المياه لمئات آلاف الأشخاص.



وقال وايت: إن جميع الآبار في رفح، وهي المصدر الوحيد للماء في المدينة، قد توقفت عن ضخ المياه؛ بسبب نفاد الوقود.





وأضاف أن مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني، أوقف جميع خدماته ما عدا الطوارئ، مع عدم وجود وقود لسيارات الإسعاف.



رام الله - دنيا الوطنقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، إن جميع عمليات الوكالة على حافة الانهيار الآن.