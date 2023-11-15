الوقود يدخل إلى قطاع غزة للمرة الأولى منذ بدء العدوان
دخلت شاحنة وقود من مصر إلى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عبر معبر رفح البري.
وتعد هذه المرة الأولى، التي يدخل بها وقود، منذ بدء عدوان الاحتلال على القطاع في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وحسب وسائل إعلام مصرية، فإن "الشحنة مخصصة للأمم المتحدة لتسهيل دخول المساعدات بعد توقف شاحناتها في الجانب الفلسطيني، لنفاد الوقود".
وحسب وسائل إعلام مصرية، فإن "الشحنة مخصصة للأمم المتحدة لتسهيل دخول المساعدات بعد توقف شاحناتها في الجانب الفلسطيني، لنفاد الوقود".
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