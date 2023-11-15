الوقود يدخل إلى قطاع غزة للمرة الأولى منذ بدء العدوان





وتعد هذه المرة الأولى، التي يدخل بها وقود، منذ بدء عدوان الاحتلال على القطاع في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



وحسب وسائل إعلام مصرية، فإن "الشحنة مخصصة للأمم المتحدة لتسهيل دخول المساعدات بعد توقف شاحناتها في الجانب الفلسطيني، لنفاد الوقود".





رام الله - دنيا الوطندخلت شاحنة وقود من مصر إلى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عبر معبر رفح البري.