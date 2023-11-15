بايدن: قمنا بمساعدة 22 طفلًا يخضعون لعلاج السرطان بغزة على السفر لمتابعة تلقّي علاجهم





وأضاف وفق ما نقلت وزارة الخارجية عبر منصة (إكس)، بأن الإدارة الأميركية ستستمر في تسهيل رعاية المزيد من الأطفال خارج غزة.





وتابع بايدن: "لم يكن هذا ممكنًا بدون التنسيق بين الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين ومستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال".





رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن واشنطن قامت بدءاً من يوم أمس الثلاثاء، بمساعدة 22 طفلًا يخضعون لعلاج السرطان في غزة على السفر لمتابعة تلقّي علاجهم.