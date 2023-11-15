الرئيس عباس: رفضنا بكل قوة وسنظل نرفض دائماً كل مخططات التهجير والترحيل

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، إن ما يجري وصمة عار في جبين من يدعمون العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ويوفرون له الغطاء السياسي والعسكري.وأضاف في كلمة له بمناسبة ذكرى الاستقلال: بأننا "رفضنا بكل قوة وسنظل نرفض دائما كل مخططات التهجير والترحيل لأبناء شعبنا من وطنهم"، مشيراً إلى أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين وهو ضمن مسؤولياتنا الوطنية التي لا يمكن أن نتخلى عنها".وأكد الرئيس عباس بأن "حاضر قطاع غزة هو ذاته حاضر الضفة بما فيها القدس والسلام العادل لن يتحقق إلا بالاعتراف بحق شعبنا في تقرير مصيره".وشدد على أن "إعلان الاستقلال كان قرارا وطنيا توجت به منظمة التحرير عقوداً من النضال الوطني لحماية الوجود الفلسطيني"، و"فجر فلسطين سيبزغ قريبا بإذن الله ولن تذهب تضحيات شعبنا هدراً".وثمن الرئيس عباس مواقف الدول الرافضة لاستمرار الاحتلال وعدوانه على وطننا وشعبنا.