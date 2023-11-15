شركة الاتصالات: توقف كافة خدمات الاتصالات في قطاع غزة خلال الساعات القليلة القادمة





وقالت الشركة إن عناصر الشبكة الأساسية أصبحت تعتمد على ما تبقى من مصادر تخزين الطاقة (البطاريات) مما سيؤدي إلى توقف كافة خدمات الاتصالات خلال الساعات القليلة القادمة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، اليوم الأربعاء، بأن كافة خدمات الاتصالات في قطاع غزة، ستتوقف خلال الساعات القليلة القادمة.وأعربت الشركة في بيان مقتضب، عن أسفها للإعلان عن توقف كافة المولدات العاملة في المقاسم الرئيسية في قطاع غزة، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها.