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شؤون فلسطينية

بعد اقتحامه فجراً.. دبابات الاحتلال داخل مجمع الشفاء الطبي واعتقال عدد من النازحين

بعد اقتحامه فجراً.. دبابات الاحتلال داخل مجمع الشفاء الطبي واعتقال عدد من النازحين
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت قناة (الجزيرة) عن مصادر من داخل مجمع الشفاء، اليوم الأربعاء، بأن الاحتلال يجري تفتيشاً داخل المستشفى وتحقيقا مع الشبان الموجودين فيه.

وأضافت بأن الدبابات العسكرية الإسرائيلية موجودة داخل باحة المستشفى، حيث ينادي الجيش عبر مكبرات الصوت على الشبان لتسليم أنفسهم.

وأشارت المصادر بأن الاحتلال اعتقل عدداً من النازحين وذوي الشهداء والجرحى، فيما يوجد جنود الاحتلال داخل المباني وسط نيران كثيفة في المستشفى وبمحيطه.

وأضافت بأن جيش الاحتلال فجر مستودعا للأدوية والأجهزة الطبية داخل المستشفى.

وكان مدير عام المستشفيات بغزة، قال فجر اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مبنيي الجراحات والطوارئ بمجمع الشفاء وفتّش قبو المستشفى.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، قال بأن الجيش يقوم بعملية ضد حركة حماس في جزء معين من مجمع الشفاء الطبي حيث تستند هذه العملية الى معلومات استخبارية وحاجة عملياتية. 

وأكد أن العملية لا تستهدف المرضى والطواقم الطبية والمواطنين المقيمين داخل المستشفى، وفق زعمه.

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