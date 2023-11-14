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أسامة حمدان: المقاومة وكتائب القسام بخير والمعركة لاتزال في بدايتها والقادم أكبر وأعظم

أسامة حمدان: المقاومة وكتائب القسام بخير والمعركة لاتزال في بدايتها والقادم أكبر وأعظم
القيادي في حماس أسامة حمدان
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، اليوم الثلاثاء، إننا "نطمئن شعبنا والشعوب الحرة بأن المقاومة وكتائب القسام بخير وتسيطر على الوضع".

وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته الحركة في بيروت: "نقول للاحتلال إن المعركة لاتزال في بدايتها والقادم أكبر وأعظم ونخوض معركة إنهاء الاحتلال وحماية الأقصى وتحرير الأسرى وإقامة الدولة الفلسطينية.

وتابع حمدان: بأن "استهداف الاحتلال للبنية التحتية والمستشفيات في غزة هو لدفع شعبنا للنزوح من القطاع، وأن الاحتلال يستهدف تهجير الشعب الفلسطيني وتكرار النكبة، ونقول لسموتريتش إننا باقون على هذه الأرض وأنتم العابرون الجبناء".

وقال القيادي في حماس: إننا "ننتظر أن يتم فتح معبر رفح بشكل كامل لإدخال المساعدات وعلاج الجرحى، لافتاً إلى أن "دفن 170 جثة في مقابر جماعية في مستشفى الشفاء عار على المجتمع الدولي".

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