الولايات المتحدة وبريطانيا تفرضان عقوبات إضافية على جماعات وأفراد تابعين لحركتي حماس والجهاد الإسلامي

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة، بالتنسيق مع بريطانيا، فرضت عقوبات على أفراد وكيانات التي تدعم حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين.وأضاف بلينكن في تغريدة عبر حسابه على منصة (إكس)، أن بلاده ستواصل التنسيق مع شركائها وحلفائها لتعطيل ما وصفها "قنوات تمويل الإرهاب هذه"، وفق تعبيره.ووفق ما نقلت قناة (الجزيرة) فإن الخارجية الأمريكية أدرجت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أكرم العجوري، في قائمة "الإرهاب الدولية".