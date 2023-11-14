مباشر | تغطية صحفية: آخر تطورات الحرب على قطاع غزة #عاجل #دنيا_الوطن

شؤون فلسطينية

كيف علقت مصر على دعوة سموتريتش لتهجير سكان قطاع غزة؟

كيف علقت مصر على دعوة سموتريتش لتهجير سكان قطاع غزة؟
وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلائيل سموتريتش
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الثلاثاء، إن "تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلائيل سموتريتش، بشأن تهجير الفلسطينيين "غير مسؤولة وتخالف القانون الدولي".

وكان سموتريتش، دعا اليوم الثلاثاء، لهجرة الفلسطينيين بغزة بشكل طوعي لدول العالم، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).

وقال إن "الهجرة الطوعية لعرب غزة إلى دول العالم هو الحل الإنساني الصحيح"، وفق زعمه.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلائيل سموتريتش بشأن تهجير المواطنين الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

واعتبرت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، هذه التصريحات جزءاً لا يتجزأ من الخطة الاستعمارية العنصرية التي يتبناها سموتريتش ويتفاخر بها، خاصة الخيارات الثلاث التي يطرحها على المواطنين الفلسطينيين، أولها الاستسلام والتعايش السلمي مع الاحتلال وجرائمه، وثانيها القتل، وثالثها التهجير. 

وتؤكد الوزارة أن استخدام سموتريتش كلمة (عرب غزة) ينم عن عقلية استعلائية تنكر وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة في ارض وطنه كما جاءت في قرارات الشرعية الدولية، كما أن استخدامه لمفهوم الهجرة الطوعية هو ذر للرماد في العيون استمراراً لحملات الافتراء والكذب على المجتمع الدولي، فعن أي هجرة طوعية يتحدث المتغطرس سموتريتش؟ بعد أن أقدمت الالة الحربية الاسرائيلية على تدمير قطاع غزة وتحويله الى أرض محروقه وتهديم منازله وابنيته فوق رؤوس ساكنيه. 

وتؤكد وزارة الخارجية مجدداً أن الحل الصحيح هو وقف حرب الابادة الجماعية التي يشنها سموتريتش وأمثاله على شعبنا، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني من خلال تدخل دولي عاجل وحقيقي يجبر اسرائيل على انهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

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