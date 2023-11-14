أول تعليق رسمي فلسطيني على دعوات المتطرف سموتريتش لتهجير سكان القطاع





واعتبرت "الخارجية" في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، هذه التصريحات جزءاً لا يتجزأ من الخطة الاستعمارية العنصرية التي يتبناها سموتريتش ويتفاخر بها، خاصة الخيارات الثلاث التي يطرحها على المواطنين الفلسطينيين، أولها الاستسلام والتعايش السلمي مع الاحتلال وجرائمه، وثانيها القتل، وثالثها التهجير.





وتؤكد الوزارة أن استخدام سموتريتش كلمة (عرب غزة) ينم عن عقلية استعلائية تنكر وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة في ارض وطنه كما جاءت في قرارات الشرعية الدولية، كما أن استخدامه لمفهوم الهجرة الطوعية هو ذر للرماد في العيون استمراراً لحملات الافتراء والكذب على المجتمع الدولي، فعن أي هجرة طوعية يتحدث المتغطرس سموتريتش؟ بعد أن أقدمت الالة الحربية الاسرائيلية على تدمير قطاع غزة وتحويله الى أرض محروقه وتهديم منازله وابنيته فوق رؤوس ساكنيه.





وتؤكد وزارة الخارجية مجدداً أن الحل الصحيح هو وقف حرب الابادة الجماعية التي يشنها سموتريتش وأمثاله على شعبنا، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني من خلال تدخل دولي عاجل وحقيقي يجبر اسرائيل على انهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.



رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلائيل سموتريتش بشأن تهجير المواطنين الفلسطينيين خارج قطاع غزة.