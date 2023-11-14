39 يوماً على العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى بقصف متواصل على القطاع

رام الله - دنيا الوطناستُشهد عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آُخرون، اليوم الثلاثاء، جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، برا، وبحرا، وجوا.ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت سلسلة غارات على محيط مجمع الشفاء، وجامع الكنز، وبناية سكنية لعائلة شوا بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين، وإصابة آخرين بجروح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.وأضاف، أن سيارات الإسعاف لم تستطع الوصول إلى الأماكن المستهدفة، لنقل الشهداء وإسعاف الجرحى، بسبب تواصل القصف والحصار على مدينة غزة.واستُشهد سيدتان، فيما أصيب تسعة آخرون بجروح، أحدها خطيرة، كحصيلة أولية، جراء قصف منزلين غرب خان يونس، الأول يعود لعائلة سلامة في حي الأمل، والثاني لعائلة أبو مصطفى غرب مسجد الفاروق.واستهدفت طائرات الاحتلال، ظهر اليوم، منزلا يعود لعائلة بشير في دير البلح، وسط قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهيد، واصابة العشرات، حتى اللحظة.وصباح اليوم، دفنت جثامين 170 شهيدا بمقبرة جماعية، في ساحة مجمع الشفاء بمدينة غزة، لصعوبة دفنها منذ السبت الماضي، بسبب الحصار الذي فُرض عليه من جميع الجهات، لليوم الرابع على التوالي.وقد تجاوزت حصيلة الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي على قطاع غزة، الـ 11180 شهيدا، من بينهم 4609 أطفال، و3100 امرأة، و678 مسنا، بينما وصل عدد الجرحى إلى أكثر من 28 الفا، كحصيلة غير نهائية.