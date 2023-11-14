استشهاد الأسير عبد الرحمن مرعي في معتقل مجدو

رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير اليوم الثلاثاء، استشهاد الأسير عبد الرحمن أحمد محمد مرعي (33 عاما) من بلدة قراوة بني حسان شمال غرب سلفيت.وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أن المعتقل عبد الرحمن مرعي، في (مجدو)، استُشهد أمس الإثنين، واعتبرت أن ما تعرض له جريمة اغتيال جديدة عن سبق إصرار، فلم يكتفِ الاحتلال باغتياله، بل رفض الكشف عن هويته منذ يوم أمس، ووفقا لما أُبلغ به المحامي فإن الاحتلال سيقوم بتشريح جثمانه يوم غد.وباستشهاد الأسير مرعي ترتفع حصيلة الشهداء المعتقلين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى خمسة، بينهم شهيد من قطاع غزة لم تُعرف هويته بعد.والأسير مرعي معتقل منذ الـ 25 من شباط/فبراير 2023 ومتزوج وأب لأربعة أبناء، وهو شقيق الشهيد محمد مرعي.وكان نادي الأسير قد أعلن الخميس الماضي، أن المعتقلين في سجن (مجدو) الإسرائيلي، يتعرضون لتعذيب جسدي ولفظي وحرمان من مقومات الحياة، بحسب شهادة أحد الأسرى المفرج عنهم مؤخراً من مجدو، الذي أكد أن سلطات الاحتلال تقوم بسحل المعتقلين وضربهم ضربا مبرحا.