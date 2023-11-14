أونروا تحذر من حصول مجاعة في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عدنان أبو حسنة، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يطالبان بدخول الوقود لكن الرد الإسرائيلي سلبي، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة يجب أن تتمتع بالحصانة لكن أكثر من 60 منشأة تابعة لـ (أونروا) أصيبت.وأكد أبو حسنة، في تصريح لقناة (الجزيرة)، بأن مجاعة ستكون في غزة، و"لم يعد هناك مياه صالحة للشرب وأسعار الغذاء غير معقولة".وقال إن 101 من موظفينا استشهدوا في الحرب، ولم يسبق في تاريخ الأمم المتحدة أن قتل هذا العدد في شهر واحد، وتابع بأنه "لا أحد يعرف ما سيحدث إذا انهارت (أونروا) بوجود مئات الآلاف في مراكز الإيواء".