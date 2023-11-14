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شؤون فلسطينية

القدرة: قررنا دفن جثامين الشهداء في مقبرة جماعية ونواجه الموت بسبب انعدام مقومات الحياة

القدرة: قررنا دفن جثامين الشهداء في مقبرة جماعية ونواجه الموت بسبب انعدام مقومات الحياة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، اليوم الثلاثاء، إن إدارة مجمع الشفاء الطبي، قررت دفن جثامين الشهداء في مقبرة جماعية، مشيراً إلى أن ما بين 100 و120 جثة بمجمع الشفاء مضطرون لدفنها في مقبرة جماعية.

وأكد في تصريح لقناة (الجزيرة)، بأنهم بحاجة إلى ست ساعات من العمل المتواصل لدفن الشهداء، كما أن عددهم مرشح للزيادة بسبب العجز عن تأمين الرعاية الطبية للمرضى والجرحى.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، إن أي سيارة إسعاف لم تتمكن من دخول مجمع الشفاء الطبي منذ ليلة الجمعة الماضية، والقذائف ما زالت تسقط على المجمع وكل من فيه محاصر بموت محقق.

وأكد بأن "كل من في مجمع الشفاء يواجه الموت بسبب انعدام مقومات الحياة كالماء والطعام".

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