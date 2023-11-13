الدفاع المدني بغزة: أقصى منطقة يمكن الوصول إليها طواقمنا حاليا هي شارع النصر





وتابع بأن أقصى منطقة يمكن أن تصل إليها طواقمنا حاليا هي شارع النصر، فيما هناك العديد من المواطنين محاصرون حاليا بالقرب من مستشفى القدس.



وأضاف في تصريح لقناة (الجزيرة)، بأن هناك انعداماً للتواصل ونعتمد على السمع للتوجه إلى أماكن الانفجارات، مشيراً إلى أن "الاحتلال لا يفرق في القصف ويستهدف كل ما يتحرك في القطاع".



وأكد بأن هناك طائرات تحلق في سماء القطاع وتطلق الرصاص على المواطنين، وهناك العديد من مستشفيات القطاع تخضع للحصار من قبل قوات الاحتلال.







رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، محمود بصل، إن القطاع يعيش واقعا أليماً وصعباً و"لدينا أكثر من 100جريح وفقدنا نصف معداتنا".