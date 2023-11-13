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شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يُعلن مقتل جنديين سقطا في معارك شمال القطاع

جيش الاحتلال يُعلن مقتل جنديين سقطا في معارك شمال القطاع
جنود الاحتلال في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل جنديين، سقطا في معارك شمال قطاع غزة.

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن جندياً آخر أصيب بجروح خطيرة خلال القتال في قطاع غزة أمس الأحد، بعد أن سمح الجيش أمس الأول، بنشر أسماء خمسة جنود إسرائيليين قتلوا في المعارك شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم حتى الآن تسليم إخطارات إلى عائلات 363 جندياً سقطوا في هذه الحرب، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فيما ارتفع عدد الجنود القتلى منذ التوغل البري في القطاع، إلى 43.



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