مباشر | تغطية صحفية: آخر تطورات الحرب على قطاع غزة #عاجل #دنيا_الوطن

شؤون فلسطينية

"الإعلامي الحكومي": قطع الاتصالات والانترنت نهائياً عن غزة خطوة خطيرة تحكم على شعبنا بالإعدام

"الإعلامي الحكومي": قطع الاتصالات والانترنت نهائياً عن غزة خطوة خطيرة تحكم على شعبنا بالإعدام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الاثنين، بياناً صحفياً أكد من خلاله بأن "قطع الاتصالات والانترنت نهائياً عن غزة خطوة خطيرة تحكم على شعبنا بالإعدام وتُهدد بإخفاء جرائم الحرب".

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

في ظل استمرار المحرقة والحرب النازية "الإسرائيلية" على قطاع غزة لليوم الـ38 على التوالي، وبعد إعلان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني أن خدمة الاتصالات والإنترنت ستتوقف بالكامل في قطاع غزة يوم الخميس المقبل 16 نوفمبر 2023م، بسبب نفاد الوقود، فإننا في المكتب الإعلامي الحكومي نود التأكيد على ما يلي:

 أولاً: نُحذّر من التداعيات الخطيرة والعواقب الوخيمة التي ستنبني على ارتكاب هذه الجريمة الجديدة بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، حيث أن ذلك يعني إخفاء تام لكل جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال النازي "الإسرائيلي" على مدار الساعة بحق المستشفيات والمنازل وبحق مئات آلاف المواطنين.

 ثانياً: إن هذه الجريمة الجديدة ستساهم بشكل كبير في تأزيم الكارثة الإنسانية نتيجة استمرار الحرب المستمرة على قطاع غزة، وهذا يعني أن أكثر من 2.3 مليون إنسان في القطاع لن يتمكنوا من التواصل مع فرق النجدة والطوارئ والإغاثة والإسعافات والدفاع المدني والبلديات وجميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ولن يتمكنوا أيضا من الاتصال والتواصل مع بعضهم البعض مما يعني الحكم بالإعدام على قطاع غزة بشكل كامل.

 ثالثاً: نحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والمجتمع الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة المخالفة للقانون الدولي وللمواثيق العالمية المختلفة وتعتبر انتهاكاً لأبسط الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الأعراف الدولية.

 رابعاً: يفرض الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 17 عاماً حصاراً مشدداً وظالماً على قطاع غزة، واليوم يحاول أن يعمل على تأزيم هذا الحصار من خلال التَّعمُّد بقطع الاتصالات والانترنت للاستفراد بقطاع غزة وعزله عن العالم الخارجي تماماً وممارسة أبشع ما يمكن وصفه وما لا يمكن وصفه.

 خامساً: ما زالت كارثة نفاد الوقود في قطاع غزة تمثل أزمة حقيقية وعميقة ووصمة عار على جبين البشرية، حيث أن منع وصول الوقود حتى الآن إلى قطاع غزة يعني توقف الحياة بشكل كامل، وقد قدمنا مئات المناشدات من أجل إدخال الوقود دون أن يحرك أحد ساكناً.

 سادساً: نطالب وبشكل عاجل كل الدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر والاتحاد الدولي للاتصالات بشكل خاص وكل المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية بلا استثناء إلى القيام بدورها والتدخل الفوري والعاجل لمنع وقوع هذه الكارثة الإنسانية الجديدة ضد قطاع غزة، ومن أجل إدخال الوقود من هذه اللحظة، لتمكين كل القطاعات الصحية والخدماتية والحيوية بما فيها قطاع الاتصالات من تقديم الخدمات إلى شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

حماس: نرفض ونستنكر بشدة محاولة جوزيف بوريل قلب الحقائق بخضوعه لرواية الاحتلال الكاذبة

حماس: نرفض ونستنكر بشدة محاولة جوزيف بوريل قلب الحقائق بخضوعه لرواية الاحتلال الكاذبة

&quot;الإعلامي الحكومي&quot;: قطع الاتصالات والانترنت نهائياً عن غزة خطوة خطيرة تحكم على شعبنا بالإعدام

"الإعلامي الحكومي": قطع الاتصالات والانترنت نهائياً عن غزة خطوة خطيرة تحكم على شعبنا بالإعدام

اشتية:نرفض إنشاء مخيمات مؤقتة للنازحين ولا نقبل التهجير على بواخر للترحيل تحت مسمى المساعدات

اشتية:نرفض إنشاء مخيمات مؤقتة للنازحين ولا نقبل التهجير على بواخر للترحيل تحت مسمى المساعدات

القدرة: ارتفاع عدد الوفيات جراء انقطاع الخدمات في مجمع الشفاء إلى 20

القدرة: ارتفاع عدد الوفيات جراء انقطاع الخدمات في مجمع الشفاء إلى 20

الصحة العالمية: لا يمكن للعالم أن يقف صامتاً أمام مشاهد الموت والدمار بمستشفيات غزة

الصحة العالمية: لا يمكن للعالم أن يقف صامتاً أمام مشاهد الموت والدمار بمستشفيات غزة

أسامة حمدان يُوجه رسالة للإدارة الأميركية بشأن مصير قطاع غزة بعد الحرب

أسامة حمدان يُوجه رسالة للإدارة الأميركية بشأن مصير قطاع غزة بعد الحرب

نتنياهو: يجب أن يكون للجيش حضور بالقطاع وأدعو لصياغة مختلفة للسلطة المدنية بعد الحرب

نتنياهو: يجب أن يكون للجيش حضور بالقطاع وأدعو لصياغة مختلفة للسلطة المدنية بعد الحرب

مسؤول أميركي: لا يمكن عودة طبيعة الحكم بغزة لما قبل 7 أكتوبر

مسؤول أميركي: لا يمكن عودة طبيعة الحكم بغزة لما قبل 7 أكتوبر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة: فظائع يرتكبها الاحتلال بمستشفيات قطاع غزة خصوصا مجمع الشفاء الطبي

وزيرة الصحة: فظائع يرتكبها الاحتلال بمستشفيات قطاع غزة خصوصا مجمع الشفاء الطبي

أول تعليق من القيادة الفلسطينية على تصريح نتنياهو بشأن السيطرة الأمنية على القطاع

أول تعليق من القيادة الفلسطينية على تصريح نتنياهو بشأن السيطرة الأمنية على القطاع

القدرة: الوضع في مجمع الشفاء كارثي والاحتلال حوّله لساحة حرب مفتوحة

القدرة: الوضع في مجمع الشفاء كارثي والاحتلال حوّله لساحة حرب مفتوحة

&quot;الصحة العالمية&quot;: فقدنا الاتصال مع مجمع الشفاء الطبي

"الصحة العالمية": فقدنا الاتصال مع مجمع الشفاء الطبي

الإدارة الأميركية تطلب توضيحاً من إسرائيل بشأن تصريحات نتنياهو عن استمرار السيطرة على غزة

الإدارة الأميركية تطلب توضيحاً من إسرائيل بشأن تصريحات نتنياهو عن استمرار السيطرة على غزة

فيديو.. كتائب القسام: نخوض اشتباكات ضارية ونفجر آليات العدو بكافة محاور ونقاط تقدمه بالقطاع

فيديو.. كتائب القسام: نخوض اشتباكات ضارية ونفجر آليات العدو بكافة محاور ونقاط تقدمه بالقطاع

القدرة: موجودون داخل مستشفى الشفاء المحاصر من كل الاتجاهات وهناك عدد كبير من المسيّرات

القدرة: موجودون داخل مستشفى الشفاء المحاصر من كل الاتجاهات وهناك عدد كبير من المسيّرات

ماكرون:لا يوجد أي مبرر ولا أي شرعية لقتل النساء والأطفال ونحض إسرائيل على التوقف

ماكرون:لا يوجد أي مبرر ولا أي شرعية لقتل النساء والأطفال ونحض إسرائيل على التوقف

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

قبل لقاء بلينكن.. اجتماع عربي أميركي في عمان لبحث تطورات العدوان على القطاع

قبل لقاء بلينكن.. اجتماع عربي أميركي في عمان لبحث تطورات العدوان على القطاع

السيسي يدعو لموقف دولي &quot;حاسم&quot; لإنفاذ وقف إطلاق نار وهدنة إنسانية فورية بالقطاع

السيسي يدعو لموقف دولي "حاسم" لإنفاذ وقف إطلاق نار وهدنة إنسانية فورية بالقطاع

الأردن يستدعي سفيره في إسرائيل ويبلغها بعدم إعادة سفيرها إلى عمّان

الأردن يستدعي سفيره في إسرائيل ويبلغها بعدم إعادة سفيرها إلى عمّان

الجيش المصري يكشف تفاصيل حادثة الانفجار في مدينة طابا فجراً

الجيش المصري يكشف تفاصيل حادثة الانفجار في مدينة طابا فجراً