القدرة: ارتفاع عدد الوفيات جراء انقطاع الخدمات في مجمع الشفاء إلى 20





وقال القدرة في تصريح لقناة (الجزيرة)، بأن عدد الوفيات جراء انقطاع الخدمات في مجمع الشفاء، ارتفع إلى 20، مشدداً على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مجمع الشفاء الطبي من جميع الجهات.





وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، بأن "الساعات القادمة خطيرة للغاية على حياة 36 من الأطفال الخدج"، مؤكداً بأنه "لا يتوفر أي طعام في مجمع الشفاء الطبي لليوم الثالث على التوالي".

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، اليوم الاثنين، وفاة سبعة مرضى جدد في مجمع الشفاء الطبي بسبب نفاد الأوكسجين.