أسامة حمدان يُوجه رسالة للإدارة الأميركية بشأن مصير قطاع غزة بعد الحرب





وتابع حمدان: "نقول للاحتلال وقادته النازيين إن استهدافكم للمشافي خسة ستحاسبون عليها على يد كتائب القسام"، مشدداً على أن "كل متر يتحرك فيه جيش الاحتلال داخل غزة يدفع فيه خسائر في العتاد والأرواح".



رام الله - دنيا الوطنوجه القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، اليوم الأحد، رسالة للإدارة الأميركية، بشأن مصير قطاع غزة بعد الحرب التي تشنها إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.وقال في مؤتمر صحفي عقده في بيروت: "نقول للإدارة الأمريكية إن غزة لن يحكمها إلا أهلها ولن تكون فيها سلطة إلا للفلسطينيين، ونقول للأمريكيين إنه لن يركب دباباتكم قادما إلى غزة إلا العملاء والخونة".في سياق متصل، قال حمدان إن عدم محاسبة إسرائيل على جريمة المستشفى المعمداني شجعها على ارتكاب المزيد من المجازر في المشافي، مشيراً إلى أن (أونروا) أقرت باستشهاد العديد من الفلسطينيين نتيجة قصف الاحتلال مدرستها في القطاع.