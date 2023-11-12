نتنياهو: يجب أن يكون للجيش حضور بالقطاع وأدعو لصياغة مختلفة للسلطة المدنية بعد الحرب

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نتنياهو، اليوم الأحد، إنه "يجب أن يكون للجيش الإسرائيلي حضور في غزة وعلى أي سلطة مدنية فيه الموافقة على نزع السلاح".ودعا في تصريحات لقناة (سي إن إن) الأميركية، لما وصفه "صياغة مختلفة للسلطة المدنية في غزة بعد الحرب للتأكد أنها ستعلم الأطفال التعاون معنا"، وفق تعبيره.وفيما يتعلق بمفاوضات الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، قال نتنياهو: "نتحدث عن وقف مؤقت للقتال لا عن وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب"، مشيراً إلى أن "وقف إطلاق النار الذي سنوافق عليه هو الذي يؤدي لإطلاق سراح الرهائن بالكامل"، وفق زعمه.وتابع نتنياهو: "أقول لكل من يتهمني بعدم تحمل المسؤولية سأرد عليهم بعد الحرب، مشيراً إلى أننا "لا نريد أن ينتقدنا المجتمع الدولي بل أن يدعمنا في حربنا على الإرهاب".