مسؤول أميركي: لا يمكن عودة طبيعة الحكم بغزة لما قبل 7 أكتوبر
قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جاك سوليفان، اليوم الأحد، إن واشنطن لا ترغب في وقوع اشتباكات مسلحة في المستشفيات بغزة.
من جهة أخرى قال سوليفان وفق ما نقلت قناة (الجزيرة)، إنه "لا يمكن عودة طبيعة الحكم في غزة إلى ما قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أن "الفلسطينيين هم من يقررون طبيعة مستقبل الحكم في غزة".
وتابع سوليفان: نقوم بنقل الرعايا الأميركيين من قطاع غزة اليوم، و"منخرطون مع قطر وإسرائيل بشأن المفاوضات الخاصة بالرهائن".
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