مسؤول أميركي: لا يمكن عودة طبيعة الحكم بغزة لما قبل 7 أكتوبر





من جهة أخرى قال سوليفان وفق ما نقلت قناة (الجزيرة)، إنه "لا يمكن عودة طبيعة الحكم في غزة إلى ما قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أن "الفلسطينيين هم من يقررون طبيعة مستقبل الحكم في غزة".





وتابع سوليفان: نقوم بنقل الرعايا الأميركيين من قطاع غزة اليوم، و"منخرطون مع قطر وإسرائيل بشأن المفاوضات الخاصة بالرهائن".

رام الله - دنيا الوطنقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جاك سوليفان، اليوم الأحد، إن واشنطن لا ترغب في وقوع اشتباكات مسلحة في المستشفيات بغزة.