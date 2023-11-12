وزير الاتصالات: خدمة الاتصالات والإنترنت ستتوقف بالكامل في قطاع غزة يوم الخميس

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إسحق سدر، إن خدمة الاتصالات والإنترنت ستتوقف بالكامل في قطاع غزة يوم الخميس بسبب نفاد الوقود واستمرار العدوان.في السياق، قال عبد المجيد ملحم، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، في مؤتمر صحفي: إنه بدءاً من يوم غد، سنبدأ بفقدان عناصر رئيسية من شبكات الاتصالات في قطاع غزة، نتيجة قرب نفاد الوقود، ما سيؤدي إلى توقف خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل في القطاع مع حلول يوم الخميس.