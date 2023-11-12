أول تعليق من القيادة الفلسطينية على تصريح نتنياهو بشأن السيطرة الأمنية على القطاع



وفيما يتعلق بإمكانية استيطان قطاع غزة، قال نتنياهو إنه "لا يعتقد أن هذا هدف واقعي".



رام الله - دنيا الوطنعلق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، اليوم الأحد، على تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بشأن السيطرة الأمنية على قطاع غزة بعد الحرب.وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (إكس): إن "حقد الفشل يدفع رئيس حكومة الاحتلال إلى العمى الأخلاقي والإنساني والسياسي، ويدفعه إلى مزيد من القتل والتدمير والتهجير".وأضاف: "يخرج بالأمس معلناً عن هدفه الاستراتيجي من هذه الحرب في إعادة احتلال كامل لقطاع غزة والضفة الغربية. ناسياً أو متناسياً أن احتلاله راحل ونحن الباقون".وقال نتنياهو، يوم السبت، إن تل أبيب لن تتنازل عن السيطرة الأمنية في قطاع غزة، بعد الحرب.وأشار في تصريحه خلال مؤتمر صحفي الليلة الماضية إلى مسألة "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة، وقال "لن نوافق على التنازل عن السيطرة الأمنية في غزة تحت أي ظرف من الظروف"، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وأضاف نتنياهو: "في اليوم التالي، ستصبح غزة منزوعة السلاح ولن يكون هناك تهديد من القطاع لإسرائيل وسنسيطر على غزة وسنخرج وندخل اليها وقتما نشاء ولن يكون هناك سلطة مدنية تعلم كراهية اسرائيل"، وفق زعمه.