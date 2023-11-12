القدرة: الوضع في مجمع الشفاء كارثي والاحتلال حوّله لساحة حرب مفتوحة





وأضاف في تصريحات لقناة (الجزيرة)، إن طفلين من الخُدّج ومريضاً في العناية المركزة، توفوا، و"نتوقع وفاة المزيد"، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل ما يتحرك في محيط مجمع الشفاء الطبي.





وأكد القدرة بأن الاحتلال الإسرائيلي حوّل مجمع الشفاء الطبي إلى ساحة حرب مفتوحة، فيما "استنفدنا جميع المحاولات لإطالة أمد الخدمات الصحية وفقدنا كل الإمكانات".





وقال المتحدث باسم وزارة الصحة: "نحن عاجزون عن تقديم أي خدمة تنقذ حياة الجرحى والمرضى في مجمع الشفاء".

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، اليوم الأحد، إن "الوضع كارثي في مجمع الشفاء الذي يتعرض للاستهداف الإسرائيلي المُركز".