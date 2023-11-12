نتنياهو: لن نوافق على التنازل عن السيطرة الأمنية بغزة تحت أي ظرف من الظروف



وفيما يتعلق بإمكانية استيطان قطاع غزة، قال نتنياهو إنه "لا يعتقد أن هذا هدف واقعي".



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن تل أبيب لن تتنازل عن السيطرة الأمنية في قطاع غزة، بعد الحرب.وأشار في تصريحه خلال مؤتمر صحفي الليلة الماضية إلى مسألة "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة، وقال "لن نوافق على التنازل عن السيطرة الأمنية في غزة تحت أي ظرف من الظروف"، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وأضاف نتنياهو: "في اليوم التالي، ستصبح غزة منزوعة السلاح ولن يكون هناك تهديد من القطاع لإسرائيل وسنسيطر على غزة وسنخرج وندخل اليها وقتما نشاء ولن يكون هناك سلطة مدنية تعلم كراهية اسرائيل"، وفق زعمه.