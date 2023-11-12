الإدارة الأميركية تطلب توضيحاً من إسرائيل بشأن تصريحات نتنياهو عن استمرار السيطرة على غزة





وكان نتنياهو قال في كلمة له أمس السبت، إن "إسرائيل ستواصل السيطرة على أمن قطاع غزة"، وهو التصريح الذي تكرر عدة مرات في الأيام الأخيرة في مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية.



وطلبت الإدارة الأميركية توضيحاً بأنه "ما المقصود، وما معنى السيطرة الأمنية طوال الوقت"، حيث اتصلت إدارة البيت الأبيض بمسؤولين إسرائيليين وطلبت فهم ما يعنيه نتنياهو بكلامه.





وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قال قبل عدة أيام إن الهدف النهائي، في اليوم التالي للقضاء على حماس، هو أن تتولي السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة والضفة الغربية. ولذلك، يحاول البيت الابيض فهم ما يعنيه نتنياهو بتصريحه.



رام الله - دنيا الوطنذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الأحد، بأن الإدارة الأميركية طلبت توضيحاً من إسرائيل، حول تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي قال فيها إن تل أبيب ستسيطر على قطاع غزة من الناحية الأمنية بعد الحرب.