القدرة: موجودون داخل مستشفى الشفاء المحاصر من كل الاتجاهات وهناك عدد كبير من المسيّرات

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، اليوم السبت، إننا "موجودون داخل مستشفى الشفاء المحاصر من كل الاتجاهات وهناك عدد كبير من المسيرات".وأفاد في تصريحات لقناة (الجزيرة)، بتوقف قسمي العناية المركزة والأطفال وأجهزة الأكسجين عن العمل، فيما تم قصف مبنى الجراحة داخل المجمع.وقال القدرة: "لا نستطيع التنقل من مبنى لآخر داخل مجمع الشفاء بسبب كثافة القصف، ولا يوجد تواصل بين الأقسام والمباني وحتى الاتصال الداخلي مقطوع"، وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: "فقدنا كل الأدوية مع آخر رمق للمولدات الكهربائية".وأضاف: "نحن نشتم رائحة الموت في مجمع الشفاء الطبي لأن الاحتلال يستهدف كل شيء والطواقم الطبية لا تستطيع أن تقوم بواجبها على النحو المطلوب ولكننا سنواصل أداء واجبنا حتى النهاية".