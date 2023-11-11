نتنياهو يرد على تصريحات ماكرون بشأن استهداف الأطفال والنساء
ردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على تصريحات للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن استهداف النساء والأطفال في قطاع غزة.
وقال نتنياهو وفق ما ذكر مكتبه، إن المسؤولية عن المساس بالمدنيين تقع على عاتق حماس وليس على عاتق إسرائيل"، وفق زعمه.
وادعى بأن "إسرائيل تعمل كل ما يوسعها من أجل تجنب المساس بالمدنيين وتدعوهم إلى الخروج من مناطق القتال"، وتابع: "يجب على زعماء في العالم ان يدينوا حماس وليس إسرائيل".
وحث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة إسرائيل على وقف القصف الذي يقتل المدنيين في قطاع غزة.
وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزة البريطانية (بي بي سي): "نحن نشاطر إسرائيل وجعها ونشاركها رغبتها في التخلص من الإرهاب".
واستدرك: لكن "في الواقع اليوم ثمة مدنيون يقصفون. هؤلاء الأطفال هؤلاء النساء هؤلاء الكبار في السن يتعرضون للقصف والقتل".
وأضاف ماكرون بأنه "لا يوجد أي مبرر ولا أي شرعية لذلك. لذا نحض إسرائيل على التوقف"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).
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