نتنياهو يرد على تصريحات ماكرون بشأن استهداف الأطفال والنساء

وحث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة إسرائيل على وقف القصف الذي يقتل المدنيين في قطاع غزة.





وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزة البريطانية (بي بي سي): "نحن نشاطر إسرائيل وجعها ونشاركها رغبتها في التخلص من الإرهاب".





واستدرك: لكن "في الواقع اليوم ثمة مدنيون يقصفون. هؤلاء الأطفال هؤلاء النساء هؤلاء الكبار في السن يتعرضون للقصف والقتل".



