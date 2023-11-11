ماكرون:لا يوجد أي مبرر ولا أي شرعية لقتل النساء والأطفال ونحض إسرائيل على التوقف

وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزة البريطانية (بي بي سي): "نحن نشاطر إسرائيل وجعها ونشاركها رغبتها في التخلص من الإرهاب".

واستدرك: لكن "في الواقع اليوم ثمة مدنيون يقصفون. هؤلاء الأطفال هؤلاء النساء هؤلاء الكبار في السن يتعرضون للقصف والقتل".





وشدد على أنه يشارك إسرائيل "رغبتها في التخلص من الإرهاب"، لكنه بدا ملحا على أن يتوقف قصف المدنيين المستمر منذ ما يزيد على شهر كامل.





وقال الرئيس الفرنسي: "لا يوجد حل آخر سوى هدنة إنسانية أولا" للتحرك نحو "وقف لإطلاق النار يتيح حماية جميع المدنيين الذين لا علاقة لهم بالإرهابيين"، لافتاً إلى أنه "يستحيل أن نشرح أننا نريد مكافحة الإرهاب من خلال قتل أبرياء".



وأضاف ماكرون بأنه "لا يوجد أي مبرر ولا أي شرعية لذلك. لذا نحض إسرائيل على التوقف"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).وتابع الرئيس الفرنسي: "رد الفعل هذا في مكافحة الإرهاب، لأنه صادر عن ديمقراطية، يجب أن يكون وفقا للقواعد الدولية للحرب والقانون الإنساني الدولي".وردا على سؤال حول انتهاك إسرائيل المحتمل للقانون الدولي، أكد ماكرون أنه "ليس قاضيا"، مبديا قلقه من أن يؤدي "القصف المكثف" لغزة إلى "استياء" في المنطقة.